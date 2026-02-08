ترتيب مجموعة بيراميدز وموعد مواجهته المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ41.. أرقام وإحصائيات تاريخية حققها كريستيانو

تأهل الفريق الكروي بنادي بيراميدز رسمياً إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، متصدراً المجموعة الأولى بعد فوزه الكبير مساء اليوم الأحد على ريفرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وافتتح ستيفن مانيو التسجيل مبكراً للريفرز في الدقيقة 33، قبل أن يعيد مصطفى فتحي التوازن لبيراميدز في الدقيقة 52.

وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ثم أضاف عدي الفاخوري الهدف الثالث في الدقيقة 87، واختتم ناصر ماهر الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 13 نقطة معززاً صدارته للمجموعة، في حين تجمد رصيد نهضة بركان وباور ديناموز عند 7 نقاط لكل منهما، بينما بقي ريفرز يونايتد في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية ترتيب مجموعة بيراميدز بعد الفوز اليوم

1-بيراميدز – 13 نقطة

2- نهضة بركان – 7 نقاط

3- باور ديناموز – 7 نقاط

4- ريفرز يونايتد النيجيري – 1 نقطة

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد بيراميدز لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام باور ديناموز بالقاهرة الأسبوع المقبل، وبالتحديد السبت الموافق 14 فبراير الجاري.