اتحاد الكرة ينفي مخاطبته كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

نفى اتحاد الكرة المصري ما تردد حول مخاطبته الاتحاد الأفريقي "كاف" لتقديم موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من 15 إلى 14 فبراير.

وأوضح الاتحاد في تصريحات تلفزيونية أن الأمر لم يحدث على الإطلاق، مضيفاً نصاً "اللي معاه خطاب يطلعه".

وأضاف الاتحاد أن الزمالك لم يقدم أي احتجاج بشأن موعد مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 17 فبراير ضمن منافسات كأس مصر، مشيراً إلى أنه في حالة وصول أي احتجاج سيتم الرد عليه رسميًا.

واختتم الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة الزمالك وسيراميكا ستقام في موعدها المحدد يوم 17 فبراير، وتم إبلاغ الناديين رسمياً بذلك.