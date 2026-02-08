مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة ينفي مخاطبته كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

كتب - نهى خورشيد

11:02 م 08/02/2026

اتحاد الكرة المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى اتحاد الكرة المصري ما تردد حول مخاطبته الاتحاد الأفريقي "كاف" لتقديم موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من 15 إلى 14 فبراير.

وأوضح الاتحاد في تصريحات تلفزيونية أن الأمر لم يحدث على الإطلاق، مضيفاً نصاً "اللي معاه خطاب يطلعه".

وأضاف الاتحاد أن الزمالك لم يقدم أي احتجاج بشأن موعد مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 17 فبراير ضمن منافسات كأس مصر، مشيراً إلى أنه في حالة وصول أي احتجاج سيتم الرد عليه رسميًا.

واختتم الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة الزمالك وسيراميكا ستقام في موعدها المحدد يوم 17 فبراير، وتم إبلاغ الناديين رسمياً بذلك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الكاف الزمالك اتحاد الكرة كايزر تشيفز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
أخبار مصر

"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
رياضة محلية

"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
الموضة

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)