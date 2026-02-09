مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

الوحدة ضد أهلي جدة..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 09/02/2026

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الاثنين إقامة عددًا من المباريات في البطولات المختلفة.

نستعرض هنا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

فياريال وإسبانيول- 10 مساء- بي إن سبورت3

أتالانتا وكريمونيسي- 7:30 مساء- منصة ستار بلاي

روما وكالياري- 10 إلا ربع مساء- منصة ستار بلاي

الوحدة ضد أهلي جدة- 4 إلا ربع مساء- بي إن سبورت1

ناشف كارشي والشرطة- 4 إلا ربع مساء- بي إن سبورت2

الدحيل والشارقة- 6 مساء- بي إن سبورت1

شباب الأهلي والهلال- 6 مساء- بي إن سبورت2

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة مباريات اليوم الدوري السعودي الدوري التركي

