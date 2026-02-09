الوحدة ضد أهلي جدة..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كتب : نهي خورشيد
مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الاثنين إقامة عددًا من المباريات في البطولات المختلفة.
نستعرض هنا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة
فياريال وإسبانيول- 10 مساء- بي إن سبورت3
أتالانتا وكريمونيسي- 7:30 مساء- منصة ستار بلاي
روما وكالياري- 10 إلا ربع مساء- منصة ستار بلاي
الوحدة ضد أهلي جدة- 4 إلا ربع مساء- بي إن سبورت1
ناشف كارشي والشرطة- 4 إلا ربع مساء- بي إن سبورت2
الدحيل والشارقة- 6 مساء- بي إن سبورت1
شباب الأهلي والهلال- 6 مساء- بي إن سبورت2