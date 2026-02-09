الوحدة ضد أهلي جدة..مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الاثنين إقامة عددًا من المباريات في البطولات المختلفة.

نستعرض هنا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

فياريال وإسبانيول- 10 مساء- بي إن سبورت3

أتالانتا وكريمونيسي- 7:30 مساء- منصة ستار بلاي

روما وكالياري- 10 إلا ربع مساء- منصة ستار بلاي

الوحدة ضد أهلي جدة- 4 إلا ربع مساء- بي إن سبورت1

ناشف كارشي والشرطة- 4 إلا ربع مساء- بي إن سبورت2

الدحيل والشارقة- 6 مساء- بي إن سبورت1

شباب الأهلي والهلال- 6 مساء- بي إن سبورت2