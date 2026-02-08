مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 4
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

2 1
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

كتب : نهي خورشيد

09:46 م 08/02/2026

ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في فخ الهزيمة أمام نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، بعد تسديدة صاروخية من ضربة حرة مباشرة سكنت شباك جانلويجي دوناروما.

وفي المقابل، سجل برناردو سيلفا هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 83 بعد صناعة رائعة من النرويجي إيرلينج هالاند، قبل أن يعود هالاند ليسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليحسم المباراة لصالح مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 50 نقطة في المركز الثاني.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

يستعد ليفربول لمواجهة سندرلاند في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 11 فبراير في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضياء داود: ده مفهومي لأحزاب الموالاة.. وأسماء كبيرة منهم "رصيدها نفد" -
أخبار مصر

ضياء داود: ده مفهومي لأحزاب الموالاة.. وأسماء كبيرة منهم "رصيدها نفد" -
النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة نشر محتوى غير رسمي منسوب إلى شيخ
حوادث وقضايا

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة نشر محتوى غير رسمي منسوب إلى شيخ
بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
الموضة

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
رياضة محلية

"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)