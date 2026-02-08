موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في فخ الهزيمة أمام نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، بعد تسديدة صاروخية من ضربة حرة مباشرة سكنت شباك جانلويجي دوناروما.

وفي المقابل، سجل برناردو سيلفا هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 83 بعد صناعة رائعة من النرويجي إيرلينج هالاند، قبل أن يعود هالاند ليسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليحسم المباراة لصالح مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 50 نقطة في المركز الثاني.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

يستعد ليفربول لمواجهة سندرلاند في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 11 فبراير في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.