مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 4
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

2 1
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

كتب : نهي خورشيد

09:12 م 08/02/2026
أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لنادي ريال مدريد التشكيل الرسمي للملكي استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة ضد فالنسيا مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة وعشرون من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ميستايا معقل فريق فالنسيا.

ويفتقد الريال في هذه المواجهة جهود بعض نجومه البارزين، أبرزهم البرازيلي فينيسيوس جونيور للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، إلى جانب مواطنيه إيدير ميليتاو ورودريجو للإصابة، إضافة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام للسبب نفسه.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم على النحو التالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: خيمينيز – راؤول أسينسيو – دين هويسين – ألفارو كاريراس
خط الوسط: أردا جولر – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا
خط الهجوم: كيليان مبابي – جونزالو جارسيا


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

ريال مدريد الدوري الإسباني فالنسيا ريال مدريد وفالنسيا فالنسيا ضد الريال

