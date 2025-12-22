انطلقت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا «المغرب 2025» أمس الأحد 21 ديسمبر، على أن تستمر فعالياتها حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، من بينها المنتخب المصري.

وحرص موقع مصراوي، على التحدث مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في التدريب داخل أفريقي ومصر أيضا، وكان أحد طرفي نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، حين كان مدربا لمنتخب نيجيريا، وكانت أخر محطاته مع نادي الزمالك المصري الذي رحله منه بسبب سوء النتائج.

كيف ترى المنتخب المصري في هذه النسخة من البطولة؟

المنتخب المصري من أفضل المنتخبات في قارة إفريقيا، وبفضل جودة لاعبيه يُعتبر من أبرز المرشحين للوصول إلى النهائي والفوز باللقب.

ما رأيك في حسام حسن كمدرب للمنتخب؟

حسام حسن مدرب رائع ويقوم بعمل متميز، فقد نجح في قيادة مصر للتأهل إلى بطولات كأس العالم بسهولة كبيرة، ويمكنه مساعدة المنتخب المصري على الفوز بهذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية.

ما رأيك في محمد صلاح؟

محمد صلاح نجم عالمي ومن أفضل اللاعبين في العالم، وبالطبع سيكون عامل مؤثر جدا جدا مع المنتخب المصري في هذه البطولة.

كيف تقيم قوة منتخبات مثل نيجيريا حاليا؟

نيجيريا تمتلك مجموعة قوية جدًا من اللاعبين ومدربًا على مستوى عالٍ، لذلك أعتقد أنها من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

ماذا تقول عن تجربتك السابقة في كأس أمم إفريقيا؟

بعد خسارة النهائي في النسخة الأخيرة تحت قيادتي، آمل أن تحقق نيجيريا اللقب هذه المرة.

هل تعتقد أن الفوز بالبطولة ممكن؟

الجميع يعلم أن الفوز بالبطولة أمر صعب للغاية، لكن الانتصار يظل ممكنًا.

من المرشح الأقوى للفوز بالبطولة؟

منتخبات شمال أفريقيا، هم الأكثر حظوظ في المنافسة وفي مقدمتهم المغرب، مصر، الجزائر وتونس، إضافة إلى السنغال ونيجيريا لهم حظوظ قوية، في الوصول إلى المربع الذهبي.

