15 صورة ترصد غرفة ملابس منتخب المغرب قبل مباراة جزر القمر بأمم أفريقيا

كتب : يوسف محمد سعيد

07:33 م 21/12/2025
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بمباراة تجمع بين منتخبي المغرب أمام نظيره منتخب جزر القمر اليوم.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب المغرب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور، لغرف ملابس أسود الأطلس قبل انطلاق مباراة افتتاح البطولة.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جزر القمر، زامبيا ومالي".

وتستضيف المغرب النسخة الحالية من البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

كأس أمم أفريقيا 2025 مباراة المغرب وجزر القمر

