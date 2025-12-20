مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

"قبل انطلاق النسخة الجديدة".. باتريس موتسيبي يعلن تغيير نظام كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

06:35 م 20/12/2025
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير نظام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال السنوات المقبلة، لتقام كل 4 سنوات بدلا من كل عامين.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت بالرباط: "أنه عقب الانتهاء من نسخة بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في عام 2028، سيتم تغيير نظام البطولة بعد ذلك".

وأضاف: "ستقام البطولة كل 4 سنوات بعد ذلك بدلا من إقامتها كل عامين، على أن يتم إقامة بطولة جديدة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وهى دوري الأمم الأفريقية على غرار دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة عام 2028، بتنظيم مشترك بين 3 دول وهم: "تنزانيا، كينيا وأوغندا"، إلا أنه لم يتم تحديد مستضيف النسخة التالية 2028 حتى الآن.

ويذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، ستنطلق غدا الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 18 يناير المقبل 2026 بالمغرب.

كأس أمم أفريقيا باتريس موتسيبي أمم أفريقيا 2025 كأس الأمم الأفريقية تغيير نظام كأس الأمم الأفريقية

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

