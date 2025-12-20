مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أحد الأندية في الدوري السويدي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير نظام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال السنوات المقبلة، لتقام كل 4 سنوات بدلا من كل عامين.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت بالرباط: "أنه عقب الانتهاء من نسخة بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في عام 2028، سيتم تغيير نظام البطولة بعد ذلك".

وأضاف: "ستقام البطولة كل 4 سنوات بعد ذلك بدلا من إقامتها كل عامين، على أن يتم إقامة بطولة جديدة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وهى دوري الأمم الأفريقية على غرار دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة عام 2028، بتنظيم مشترك بين 3 دول وهم: "تنزانيا، كينيا وأوغندا"، إلا أنه لم يتم تحديد مستضيف النسخة التالية 2028 حتى الآن.

ويذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، ستنطلق غدا الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 18 يناير المقبل 2026 بالمغرب.

