سلبيان.. مباراة مصر تسجل رقمين قياسيين في كأس العرب
كتب : هند عواد
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
سجّلت مباراة مصر والكويت بكأس العرب رقمين قياسيين، لأول مرة في البطولة المقامة في قطر، خلال الفترة من 18 من الشهر نفسه.
وشهدت مباراة منتخب مصر والكويت، التي أُقيمت في الجولة الأولى من مجموعات البطولة وانتهت بالتعادل 1-1، أول حالتي طرد وإهدار لضربة جزاء في البطولة.
وأهدر عمرو السولية، لاعب منتخب مصر، أول ركلة جزاء في البطولة، وذلك في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.
عمرو السولية يضيع ركلة الجزاء..— كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) December 2, 2025
النتيجة تبقى سلبية‼️#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup#مصر_الكويت
pic.twitter.com/42Yw5zJnFF
كما شهدت مباراة مصر والكويت أول حالة طرد في البطولة، بطرد سعود الحوشان، حارس مرمى الكويت، بعد عرقلة مروان حمدي في منطقة الجزاء، ليُشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء.
نقطة تحول المباراة..— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 2, 2025
ركلة جزاء لمنتخب مصر وطرد حارس منتخب الكويت سعود الحوشان#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup#مصر_الكويت pic.twitter.com/XkkIFDWqIt
اقرأ أيضًا:
السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)
"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك