سلبيان.. مباراة مصر تسجل رقمين قياسيين في كأس العرب

سجّلت مباراة مصر والكويت بكأس العرب رقمين قياسيين، لأول مرة في البطولة المقامة في قطر، خلال الفترة من 18 من الشهر نفسه.

وشهدت مباراة منتخب مصر والكويت، التي أُقيمت في الجولة الأولى من مجموعات البطولة وانتهت بالتعادل 1-1، أول حالتي طرد وإهدار لضربة جزاء في البطولة.

وأهدر عمرو السولية، لاعب منتخب مصر، أول ركلة جزاء في البطولة، وذلك في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

كما شهدت مباراة مصر والكويت أول حالة طرد في البطولة، بطرد سعود الحوشان، حارس مرمى الكويت، بعد عرقلة مروان حمدي في منطقة الجزاء، ليُشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك