مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

سلبيان.. مباراة مصر تسجل رقمين قياسيين في كأس العرب

كتب : هند عواد

10:44 م 02/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    السولية من مباراة مصر والكويت
  • عرض 9 صورة
    عمرو السولية من مباراة مصر والكويت
  • عرض 9 صورة
    النني من مباراة مصر والكويت (2)
  • عرض 9 صورة
    من مباراة مصر والكويت (3)
  • عرض 9 صورة
    من مباراة مصر والكويت (1)
  • عرض 9 صورة
    ياسين مرعي من مباراة مصر والكويت
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر ضد الكويت (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد شريف من مباراة مصر والكويت (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجّلت مباراة مصر والكويت بكأس العرب رقمين قياسيين، لأول مرة في البطولة المقامة في قطر، خلال الفترة من 18 من الشهر نفسه.

وشهدت مباراة منتخب مصر والكويت، التي أُقيمت في الجولة الأولى من مجموعات البطولة وانتهت بالتعادل 1-1، أول حالتي طرد وإهدار لضربة جزاء في البطولة.

وأهدر عمرو السولية، لاعب منتخب مصر، أول ركلة جزاء في البطولة، وذلك في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

كما شهدت مباراة مصر والكويت أول حالة طرد في البطولة، بطرد سعود الحوشان، حارس مرمى الكويت، بعد عرقلة مروان حمدي في منطقة الجزاء، ليُشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر والكويت كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
هل الأمراض النفسية منتشرة بين المصريين؟.. رد حاسم من د. مهاب مجاهد
عطل فني بالخط الثاني للمترو.. ويؤثر على الحركة في الاتجاهين
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض