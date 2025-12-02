مباريات الأمس
موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

02:33 ص 02/12/2025
كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره فولهام، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي وفولهام في تمام الساعة 9:30 مساء، وتقام المباراة على ملعب كرافن كوتيج.

ترتيب مانشستر سيتي وفولهام

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بينما يدخل فولهام اللقاء وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

