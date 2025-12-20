مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أحد الأندية في الدوري السويدي

كشفت تقارير صحفية، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، يقترب من العودة للتدريب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "إكسبرسن" السويدية، أن نادي أيك السويدي يسعى للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا لمدربه الراحل ميكيال توماسين، أن الإسباني ريبيرو على رأس المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن ريبيرو يتنافس مع أولوف ميلبيرج، لتولي منصب المدير الفني لأيك السويدي، إلا أن ميلبيرج يعد هو الخيار الأول للفريق السويدي.

وكانت آخر تجارب المدرب الإسباني ريبيرو، هو تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من مايو 2025 حتى أغسطس من العام ذاته.

وقاد صاحب ال 50 عاما النادي الأهلي، في 7 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراة وحيدة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 4 مباريات.

