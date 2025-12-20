مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

1 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

أوساسونا

1 0
19:30

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أحد الأندية في الدوري السويدي

كتب - يوسف محمد:

07:04 م 20/12/2025
كشفت تقارير صحفية، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، يقترب من العودة للتدريب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "إكسبرسن" السويدية، أن نادي أيك السويدي يسعى للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا لمدربه الراحل ميكيال توماسين، أن الإسباني ريبيرو على رأس المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن ريبيرو يتنافس مع أولوف ميلبيرج، لتولي منصب المدير الفني لأيك السويدي، إلا أن ميلبيرج يعد هو الخيار الأول للفريق السويدي.

وكانت آخر تجارب المدرب الإسباني ريبيرو، هو تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من مايو 2025 حتى أغسطس من العام ذاته.

وقاد صاحب ال 50 عاما النادي الأهلي، في 7 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراة وحيدة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 4 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"قبل انطلاق النسخة الجديدة".. باتريس موتسيبي يعلن تغيير نظام كأس أمم أفريقيا

أحمد مجاهد: إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين.. وتعديل نظام كأس الأمم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوسيه ريبيرو النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الدوري السويدي أيك السويدي

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

