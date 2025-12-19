نجل أنشيلوتي يرحل عن أول تجاربه التدريبية.. ما القصة؟

غادر دافيدي أنشيلوتي نجل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، منصبه كمدير فني لنادي بوتافوجو البرازيلي، بعد أشهر قليلة من توليه المهمة، وسط تقارير عن خلافات مع مجلس إدارة النادي.

وكان والده قاد الفريق في وقت سابق، وحقق معه 15 فوزاً و10 تعادلات مقابل 8 هزائم، ليفشل في إنهاء الموسم ضمن الخمسة الأوائل بالدوري البرازيلي، وهو ما حرمه من التأهل المباشر إلى دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس.

وأصدر النادي بياناً رسمياً أعلن فيه رحيل دافيدي أنشيلوتي إلى جانب عدد من أفراد جهازه المعاون، دون توضيح سبب القرار، مكتفياً بتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وبحسب تقارير إعلامية في البرازيل، فأن قرار الإدارة جاء بعد توتر العلاقة مع دافيدي بسبب قرارات فنية وتنظيمية.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أن دافيدي سيواصل عمله خلال الفترة المقبلة ضمن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي كمساعد لوالده كارلو أنشيلوتي.

ويتولى أنشيلوتي حالياً تدريب المنتخب البرازيلي، وحقق رفقة السامبا أربعة انتصارات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمتين.

والجدير بالذكر أن المالك الرئيسي لنادي بوتافوجو هو رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، الذي تمتلك مجموعته أندية أخرى من بينها ليون الفرنسي وRWDM بروكسل البلجيكي، بالإضافة إلى امتلاكه سابقاً حصة كبيرة في نادي كريستال بالاس الإنجليزي.