تحدث فابريس ألسيبياديس مايكو "أكوا" نجم أنجولا وبنفيكا البرتغالي الأسبق، عن رأيه في مستوى منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه العميد حسام حسن قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.

وقال أكوا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"مصر تظل قوة كبرى في كرة القدم الإفريقية، بغض النظر عن الحالة الفردية لأي لاعب".

وأضاف:"محمد صلاح نجم عالمي بلا شك، لكن المنتخب المصري يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والقوة التنافسية، المنافسة ستكون قوية ومتوازنة، ولا يمكن الاستهانة بأي منتخب".

وعن حسن حسام قال:"هو مدرب صاحب خبرة كبيرة، يعرف كرة القدم الإفريقية جيداً، ويجيد إدارة المباريات الكبرى، الصراع التكتيكي بين المنتخبين سيكون عنصراً حاسماً".

وأتم حديثه قائلاً:"أتوقع مباراة متكافئة للغاية، قوية وذات طابع تكتيكي مغلق، أنجولا يمكنها إحداث المفاجأة إذا التزمت بالانضباط وكانت فعالة، التعادل نتيجة واردة، لكنني أعتقد أن أنجولا تمتلك القدرة على القتال من أجل الفوز".