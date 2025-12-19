مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

أكوا لـ مصراوي : قوة مصر لا تعتمد على صلاح فقط.. وحسام حسن يعرف كيف تدار المباريات الكبري

كتب : نهي خورشيد

05:47 م 19/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أكوا 1
  • عرض 10 صورة
    أسطورة أنجولا
  • عرض 10 صورة
    أكوا
  • عرض 10 صورة
    أكوا 6
  • عرض 10 صورة
    أكوا 5
  • عرض 10 صورة
    أكوا
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث فابريس ألسيبياديس مايكو "أكوا" نجم أنجولا وبنفيكا البرتغالي الأسبق، عن رأيه في مستوى منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه العميد حسام حسن قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.

وقال أكوا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"مصر تظل قوة كبرى في كرة القدم الإفريقية، بغض النظر عن الحالة الفردية لأي لاعب".

وأضاف:"محمد صلاح نجم عالمي بلا شك، لكن المنتخب المصري يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والقوة التنافسية، المنافسة ستكون قوية ومتوازنة، ولا يمكن الاستهانة بأي منتخب".

وعن حسن حسام قال:"هو مدرب صاحب خبرة كبيرة، يعرف كرة القدم الإفريقية جيداً، ويجيد إدارة المباريات الكبرى، الصراع التكتيكي بين المنتخبين سيكون عنصراً حاسماً".

وأتم حديثه قائلاً:"أتوقع مباراة متكافئة للغاية، قوية وذات طابع تكتيكي مغلق، أنجولا يمكنها إحداث المفاجأة إذا التزمت بالانضباط وكانت فعالة، التعادل نتيجة واردة، لكنني أعتقد أن أنجولا تمتلك القدرة على القتال من أجل الفوز".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح فابريس ألسيبياديس مايكو أكوا حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟