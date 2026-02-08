الكويت تدرج 8 مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب

الكويت - (د ب أ)

قررت لجنة حكومة كويتية مختصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن اللجنة تقوم سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

والمستشفيات التي تم إدراجها هي مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية، ومستشفى صلاح غندور، بنت جبيل، ومستشفى الأمل، بعلبك، ومستشفى سان جورج، الحدث ومستشفى دار الحكمة، ومستشفى البتول، الهرمل، البقاع، ومستشفى الشفاء، خلدة، ومستشفى الرسول الاعظم، طريق المطار، بيروت.

وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه مواد من لائحتها التنفيذية الخاصة.