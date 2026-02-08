مباريات الأمس
محمد صلاح يبحث عن رقم تاريخي أمام مانشستر سيتي.. ما هو؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:38 ص 08/02/2026
يبحث النجم المصري محمد صلاح، عن إنجاز تاريخي في مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي الليلة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي الليلة؟

يعد فريق مانشستر سيتي، أحد ضحايا محمد صلاح المفضلة، بعدما ساهم أمامه في 21 هدفًا، بواقع تسجيل 13 هدفًا وصناعة 8 تمريرات حاسمة.

ويبحث في لقاء الليلة، عن تسجيل هدفين ويعادل رقم إيان راش، الذي يعد أكثر اللاعبين الذين سجلوا في شباك السيتي بواقع 15 هدفًا.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بى ان سبورت 1 HD.

إقرأ أيضًا:
أحد ضحاياه المفضلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

صلاح ضد مرموش.. 7 معلومات هامة عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول مباراة ليفربول ومانشستر سيتي أخبار محمد صلاح

