"نادي دونجا".. النجمة يقيل مدربه بعد تذيل الدوري السعودي

كتب : محمد خيري

12:00 م 08/02/2026

نبيل دونجا

كشفت تقارير صحفية عن استقرار نادي النجمة السعودي على إقالة مديره الفني ماريو سيلفا، وذلك بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وكان نادي النجمة قد تعاقد مؤخرًا مع نبيل عماد "دونجا" قادمًا من نادي الزمالك، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، قررت إدارة النجمة إقالة المدرب البرتغالي ماريو سيلفا، وبدأت بالفعل العمل بشكل مكثف على توفير بديل مناسب قبل الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في محاولة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط خلال المباريات المتبقية من الموسم.

وقاد ماريو سيلفا فريق النجمة في 20 مباراة هذا الموسم، فشل خلالها في تحقيق أي فوز، حيث اكتفى بالتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى 15 هزيمة، ليتذيل الفريق جدول ترتيب دوري روشن برصيد 5 نقاط، مع تبقي 14 مباراة على نهاية الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النجمة السعودي دونجا الدوري السعودي رحيل مدرب دونجا

