تقدَّم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب وكيل اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة عاجل موجَّه إلى وزير الطيران المدني، بشأن تكرار حالات التأخير في مواعيد إقلاع رحلات شركة "مصر للطيران"، محذرًا من التداعيات السلبية الخطيرة لهذه الظاهرة على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني.

وأكد الخولي أن عددًا ملحوظًا من رحلات الشركة الوطنية يشهد تأخيرات متكررة، سواء عند الإقلاع من مطار القاهرة الدولي أو في رحلات العودة من الخارج، دون وجود مبررات واضحة تتعلق بالظروف الجوية أو المناخية، ودون تقديم اعتذار رسمي أو توضيحات شفافة للمسافرين، بما يمثل إخلالًا بحقوق الركاب ويضر بثقة المواطنين والسائحين في الناقل الوطني.

وقال وكيل اللجنة التشريعية إن هناك رحلة كانت قادمة من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة، كان مقررًا إقلاعها في الساعة 8.30م وتأخرت حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بتأخير نحو خمس ساعات، دون إخطار الركاب أو تقديم اعتذار عن هذا التأخير غير المبرر.

وأشار النائب إلى أن هذه الواقعة ليست استثناءً، بل تأتي في سياق أزمة ممتدة، مستشهدًا بعدة بيانات رسمية صادرة عن شركة مصر للطيران في 19 يوليو 2024، و6 نوفمبر 2025، و19 ديسمبر 2025، لتبرير تأخر عدد من الرحلات، وهو ما يؤكد -حسب وصفه- استمرار الأزمة وغياب الحلول الجذرية حتى الآن.

وشدد الخولي على أن استمرار هذه الأوضاع ينعكس سلبًا على حركة السفر من وإلى مصر، ويؤثر على السياحة الوافدة، ويضعف القدرة التنافسية لمصر للطيران مقارنةً بالشركات العربية والأجنبية العاملة في المطارات المصرية.

وطالب وكيل تشريعية النواب بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه التأخيرات المتكررة، سواء أكانت فنية أم تمويلية أم متعلقة بتحديث الأسطول أو منظومة التشغيل، داعيًا إلى إعداد خطة شاملة وعاجلة لإصلاح وتطوير شركة "مصر للطيران"، باعتبارها شركة وطنية مملوكة للدولة، ووقف نزيف الخسائر الاقتصادية، حفاظًا على مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالَي الطيران المدني والسياحة.