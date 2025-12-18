بيان رسمي من الاتحاد الدولي بعد إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في كأس

خطف المطرب المصري محمد منير الأنظار بشكل كبير، خلال ظهوره في مباراة نهائي بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وظهر محمد منير في مدرجات ملعب لوسيل قبل دقائق قليلة، من انطلاق مباراة منتخب المغرب أمام الأردن، في نهائي كأس العرب 2025 بقطر، بعدما شارك في الحفل الغنائي الذي أقيم قبل المباراة.

ويلاقي منتخب الأردن حاليا نظيره منتخب المغرب، على ملعب "لوسيل"، في اللقاء الذي يجمع بينهما، في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وكان منتخب المغرب، تمكن من التأهل إلى نهائي كأس العرب 2025، بعد الفوز على حساب نظيره الإماراتي، في نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي المقابل كان منتخب الأردن صعد إلى نهائي البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب السعودية، في نصف النهائي بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

بعد إلغاء لقاء المركز الثالث.. مصير مباراة الأردن والمغرب بنهائي كأس العرب

خوفا على سلامة اللاعبين.. قرار عاجل بشأن مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب