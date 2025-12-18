مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

محمد منير يخطف الأضواء في نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

كتب - يوسف محمد:

06:12 م 18/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد منير (4)
  • عرض 5 صورة
    محمد منير (3)
  • عرض 5 صورة
    محمد منير (5)
  • عرض 5 صورة
    محمد منير (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف المطرب المصري محمد منير الأنظار بشكل كبير، خلال ظهوره في مباراة نهائي بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وظهر محمد منير في مدرجات ملعب لوسيل قبل دقائق قليلة، من انطلاق مباراة منتخب المغرب أمام الأردن، في نهائي كأس العرب 2025 بقطر، بعدما شارك في الحفل الغنائي الذي أقيم قبل المباراة.

ويلاقي منتخب الأردن حاليا نظيره منتخب المغرب، على ملعب "لوسيل"، في اللقاء الذي يجمع بينهما، في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وكان منتخب المغرب، تمكن من التأهل إلى نهائي كأس العرب 2025، بعد الفوز على حساب نظيره الإماراتي، في نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي المقابل كان منتخب الأردن صعد إلى نهائي البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب السعودية، في نصف النهائي بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

بعد إلغاء لقاء المركز الثالث.. مصير مباراة الأردن والمغرب بنهائي كأس العرب

خوفا على سلامة اللاعبين.. قرار عاجل بشأن مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد منير كأس العرب نهائي كأس العرب منتخب المغرب المغرب والأردن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟