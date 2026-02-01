إعلان

متحدث الصحة يوضح تفاصيل الدليل الإرشادي الموحد للعلاج على نفقة الدولة

كتبت- داليا الظنيني:

11:49 م 01/02/2026

الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المجالس الطبية المتخصصة في منظومة العلاج على نفقة الدولة تقدم خدمات رئيسية للمواطنين غير الخاضعين للتأمين الصحي، مشيرًا إلى أنها تشمل إصدار قرارات العلاج التي تغطي العمليات الجراحية والأدوية والتحاليل.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن": "المنظومة تغطي تكاليف الأدوية عالية التخصص مثل علاج الأورام، والغسيل الكلوي، والعمليات النادرة كأمراض الدم وزرع النخاع والكبد والكلى"، مؤكدًا أنها تشمل أيضًا الأشعة التداخلية والقساطر القلبية.

وأضاف المتحدث أن المنظومة تمتد لتشمل خدمات الإعاقة مثل السيارات المجهزة وإصدار بطاقات الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى دراسة الحالات التي يتعذر علاجها داخل مصر لعرضها على اللجان المختصة للسفر للعلاج بالخارج.

وتابع أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا موحدًا أعلن عنه الدكتور خالد عبدالغفار، يحدد مسؤوليات كل جهة ومتطلبات كل خدمة طبية، موضحًا أن الدليل يتضمن خريطة واضحة لأكثر من 600 مستشفى تشمل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الخاصة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الدليل يحدد الفحوصات المطلوبة بدقة لكل إجراء طبي، مؤكدًا أن الهدف منه حوكمة الخدمات وتوحيد الإجراءات والمعايير الطبية لضمان جودة الرعاية وعدالة التوزيع على مستوى الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة حسام عبدالغفار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
زووم

"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
أخبار العقارات

الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الزمالك بساحر في بعض المباريات
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الزمالك بساحر في بعض المباريات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"