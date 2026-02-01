متحدث الصحة يوضح تفاصيل الدليل الإرشادي الموحد للعلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المجالس الطبية المتخصصة في منظومة العلاج على نفقة الدولة تقدم خدمات رئيسية للمواطنين غير الخاضعين للتأمين الصحي، مشيرًا إلى أنها تشمل إصدار قرارات العلاج التي تغطي العمليات الجراحية والأدوية والتحاليل.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن": "المنظومة تغطي تكاليف الأدوية عالية التخصص مثل علاج الأورام، والغسيل الكلوي، والعمليات النادرة كأمراض الدم وزرع النخاع والكبد والكلى"، مؤكدًا أنها تشمل أيضًا الأشعة التداخلية والقساطر القلبية.

وأضاف المتحدث أن المنظومة تمتد لتشمل خدمات الإعاقة مثل السيارات المجهزة وإصدار بطاقات الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى دراسة الحالات التي يتعذر علاجها داخل مصر لعرضها على اللجان المختصة للسفر للعلاج بالخارج.

وتابع أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا موحدًا أعلن عنه الدكتور خالد عبدالغفار، يحدد مسؤوليات كل جهة ومتطلبات كل خدمة طبية، موضحًا أن الدليل يتضمن خريطة واضحة لأكثر من 600 مستشفى تشمل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الخاصة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الدليل يحدد الفحوصات المطلوبة بدقة لكل إجراء طبي، مؤكدًا أن الهدف منه حوكمة الخدمات وتوحيد الإجراءات والمعايير الطبية لضمان جودة الرعاية وعدالة التوزيع على مستوى الجمهورية.