أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران ستُحدث تأثيرًا مدمرًا وشاملًا على الحياة في المنطقة، مشيرًا إلى أن تداعياتها ستطال كل مواطن بشكل مباشر عبر ارتفاع الأسعار وخلل في إمدادات الغذاء والسلع الأساسية.

وقال بدرة، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "التداعيات للحروب والأزمات في العالم تؤثر على كل السكان وتؤثر على الجميع"، مؤكدًا أن العالم اليوم أصبح "قرية صغيرة" تربط مصالحها، وأن آثار الصراعات في أي نقطة تنتقل بسرعة إلى الجميع، كما حدث مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مصر والمنطقة.

وأضاف أن الهيمنة الإسرائيلية في الشرق الأوسط تُضاعف من حدة الأزمات، متابعًا أن التأثيرات الاقتصادية لأي حرب ستكون سريعة وقاسية، وستُمس كل أسرة عبر تضخم غير مسبوق وارتفاع في تكاليف المعيشة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الاستقرار المالي يكون بتجنب المخاطرة، ونصح بعدم المضاربة في الذهب والدولار في هذه الفترة غير المستقرة التي تشهد تقلبات حادة.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة إلى أن القطاع العقاري قد يشهد بعض التباطؤ، لكنه يظل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا بشروط محددة، مؤكدًا على أهمية الإسراع بشراء الوحدات السكنية "كاش" من خلال شركات تطوير عقاري معروفة وموثوقة لضمان الحفاظ على القيمة وتجنب مخاطر المضاربة في أصول أخرى.