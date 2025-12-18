مباريات الأمس
"سأصبح أحسن من ميسي ورنالدو".. لقاء نادر لنجم الأردن قبل 12 عاما

كتب : هند عواد

04:18 م 18/12/2025
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (8)
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (5)
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (1)
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (4)
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (2)
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (3)
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (7)
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (6)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر، لنجم منتخب الأردن عودة الفاخوري، يعود إلى عام 2013 أي قبل 12 عاما، يتحدث فيه عن أحلامه بأن يصبح أفضل من ميسي ورونالدو نجما الأرجنتين والبرتغال.

وظهر عودة الفاخوري، في مقطع فيديو، عندما كان لا يتجاوز السابعة من عمره، حينما كان يقضي فترة معايشة لمدة شهر في برشلونة الإسباني.

وقال الفاخوري في تلك المقابلة: "بدي أصير أحسن من ميسي وأحسن من كريستيانو رونالدو".

