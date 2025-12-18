بروكسل- (د ب أ)

حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الخميس، من عواقب وخيمة إذا فشل قادة الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل لاستمرار الدعم المالي لأوكرانيا.

وقال توسك لدى وصوله إلى اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس: "أمامنا خيار بسيط: إما الأموال اليوم أو الدماء غدًا."

وأضاف توسك: "إنني لا أتحدث عن أوكرانيا فحسب، أنا أتحدث عن أوروبا. هذا قرارنا لنتخذه وهو قرارنا نحن فقط."

ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، بهدف الاتفاق على كيفية تمويل احتياجات أوكرانيا الاقتصادية والعسكرية في السنوات القادمة.

ويتمثل نموذج التمويل الأكثر إثارة للجدل في إتاحة أصول الدولة الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في شكل "قرض"، لن يتعين على كييف سداده إلا إذا قدمت روسيا تعويضات بعد الحرب.

وتعارض بلجيكا، التي تحتفظ بنحو 185 مليار يورو من إجمالي 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، هذه الخطة، مستشهدة بمخاطر قانونية ومالية. وتخشى الحكومة البلجيكية بشكل خاص من أن تقوم موسكو بالانتقام من الأفراد والشركات الأوروبية الخاصة، على سبيل المثال من خلال مصادرة ممتلكاتهم في روسيا، وتطالب بضمانات وقائية.

ويتطلب إقرار القرض ما يسمى بـ "الأغلبية المؤهلة"، أي موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد، تمثل 65% من سكان الكتلة، ولكن من المستبعد أن ترغب دول الاتحاد الأخرى في تجاوز بلجيكا بالتصويت.

وقال توسك: "أعتقد أنه يتعين على جميع القادة الأوروبيين أن ينهضوا أخيرًا لهذه المناسبة."

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا)، بأنه في خطاب أمام البرلمان البلجيكي، كرر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مخاوفه صباح اليوم الخميس، ودعا إلى أن يتحمل الاتحاد الأوروبي ديونًا مشتركة لتمويل أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تمتد المفاوضات لوقت إضافي، حيث من المرجح أن يبقى قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية حتى يوم غد الجمعة. كما يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانضمام إلى القمة بصفة ضيف.