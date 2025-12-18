إعلان

محافظ الشرقية يعلن فتح لجان إعادة انتخابات النواب في موعدها دون معوقات

كتب : ياسمين عزت

11:29 ص 18/12/2025

محافظ الشرقية

ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة انطلاق اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد المحافظ انتظام عملية التصويت في كافة لجان المحافظة بموعدها المقرر في تمام التاسعة صباحاً، مشيراً إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي معوقات تقنية أو إدارية تؤثر على سير العملية الانتخابية في مستهل يومها الأخير.

حضر المتابعة كل من الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري، والأستاذ هشام عبد المقصود مدير مركز السيطرة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وتواصل المحافظ، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية وتوافر كافة سبل الراحة للقضاة والمستشارين والمراقبين. كما أجرى اتصالات مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مؤكداً التزام الأجهزة التنفيذية بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لتيسير حركة الناخبين.

وشدد الأشموني على أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان خروج العرس الانتخابي بشكل حضاري، بما يضمن ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في أجواء من الشفافية والنظام، موجهاً برفع درجة التأهب بقطاعات المرافق والخدمات حتى غلق صناديق الاقتراع.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية تضم كتلة تصويتية ضخمة تبلغ 4 ملايين و380 ألفاً و748 ناخباً، يدلون بأصواتهم أمام 867 مركزاً انتخابياً يضم 925 لجنة فرعية، حيث يتنافس 38 مرشحاً لحسم 19 مقعداً فردياً بمجلس النواب.

