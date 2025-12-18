منشفة وجه.. تقود باريس سان جيرمان للتتويج بكأس القارات 2025

جوارديولا يعلق على غياب مرموش عن مان سيتي في مباراة برينتفورد

تألق الحارس الروسي ماتيفي سافونوف، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، بشكل لافت خلال نهائي كأس الإنتركونتيننتال، بعدما تصدى لأربع ركلات ترجيح، ليقود فريقه للتتويج بلقب كأس القارات.

وفاز باريس سان جيرمان على نظيره البرازيلي فلامنجو بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويعود الفضل في هذا التتويج إلى تألق سافونوف، الذي لفت الأنظار بعدما ظهر في عدة مقاطع فيديو وهو يستعين بمنشفته الخاصة، التي احتوت على ورقة إرشادات لتوقع اتجاهات تسديد لاعبي فلامنجو خلال ركلات الترجيح.

وحرص الحارس الروسي على وضع ورقة توضيحية داخل المنشفة، وظهر وهو يراجعها قبل تنفيذ الركلات، ليتمكن من توقع مسار التسديدات والتصدي لأربع ركلات ترجيح، مانحا باريس سان جيرمان اللقب، رغم إهدار لاعبي فريقه ركلتي ترجيح.