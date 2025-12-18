أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها بالمغرب بداية من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، مشاركة المنتخب المصري في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

موعد مباراة مصر الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الأمم.

ويطمح المنتخب الوطني في النسخة المقبلة ببطولة كأس أمم أفريقيا، إلى استعادة لقبه الغائب منذ 15 عاما، حيث كان آخر تتويج لمنتخب مصر في البطولة عام 2010، بعد الفوز على غانا في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

ومن جانبه يبحث قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن لقبه الأول مع المنتخب الوطني، حيث لم ينجح في حصد أي لقب مع الفراعنة في الفترة الماضية.

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في المباراة الافتتاحية لأمم أفريقيا

وشارك صلاح رفقة الفراعنة في 4 نسخ لبطولة كأس أمم أفريقيا، أعوام: "2017، 2019، 2021 و2023".

وخلال 4 مباريات افتتاحية خاضها صلاح مع الفراعنة، في بطولة أمم أفريقيا، نجح المنتخب في تحقيق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في آخرى، حضر التعادل في مباراتين.

وفي 4 مباريات افتتاحية لصلاح بأمم أفريقيا مع الفراعنة، نجح في تسجيل هدف وحيد، في مرمى موزمبيق في النسخة الماضية بالبطولة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ويذكر أن صلاح وصل رفقة الفراعنة لنهائي كأس أمم أفريقيا في مناسبتين من قبل، أعوام 2017، 2021، لكنه لم يتمكن من تحقيق اللقب.

