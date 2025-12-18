جوارديولا يعلق على غياب مرموش عن مان سيتي في مباراة برينتفورد

6 صورة من وصول محمد صلاح للمغرب استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مان سيتي الإنجليزي، على غياب النجم المصري عمر مرموش عن الفريق في مباراة برينتفورد أمس في كأس كاراباو.

وكان فريق مان سيتي، نجح في تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره برينتفورد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزي "كاراباو".

وقال جوارديولا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "اضطررت لتغيير طريقة اللاعب، في مباراة برينتفورد أمس، بسبب غياب مرموش عن المباراة وإراحة هالاند، وفي حال كان مرموش حاضرا لما لعبت بهذه الطريقة".

وأضاف: "لعبت في مباراة برينتفورد بطريقة الاعتماد على مهاجم وهمي، وهو دور يمكن لريان شرقي، فودين وبرناردو سيلفا القيام به بشكل جيد".

وغاب عمر مرموش عن مباراة مان سيتي أمام برينتفورد أمس، بسبب تواجده مع منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

