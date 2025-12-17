"هذا المنتخب سينافس مصر على اللقب".. مصراوي يحاور مدرب أنجولا السابق عن

حقق منتخب مصر الفوز على حساب نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما أمس، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثانية، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع فوز منتخب مصر على حساب نيجيريا في اللقاء الودي، بالإضافة إلى التفاعل مع أداء لاعبي المنتخب الوطني.

ويمكنكم مشاهدة، كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الفراعنة على حساب نيجيريا، من خلال متابعة الألبوم أعلاه:

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر سيخوض مباراته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.



