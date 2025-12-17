مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على نيجيريا وديا؟ (كوميكس)

كتب - يوسف محمد:

12:00 ص 17/12/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كوميك (1)
  • عرض 6 صورة
    كوميك (2)
  • عرض 6 صورة
    كوميك (5)
  • عرض 6 صورة
    كوميك (4)
  • عرض 6 صورة
    كوميك (6)

حقق منتخب مصر الفوز على حساب نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما أمس، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثانية، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع فوز منتخب مصر على حساب نيجيريا في اللقاء الودي، بالإضافة إلى التفاعل مع أداء لاعبي المنتخب الوطني.

ويمكنكم مشاهدة، كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الفراعنة على حساب نيجيريا، من خلال متابعة الألبوم أعلاه:

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر سيخوض مباراته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.


منتخب مصر منتخب نيجيريا ستاد القاهرة الدولي كأس أمم أفريقيا 2025

