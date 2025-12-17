إعلان

بالصور- انتظام التصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:07 ص 17/12/2025
    لجنة انتخابية تفتح ابوابها
    فتح لجنة انتخابية أمام الجمهور
    مشهد من أمام اللجنة
    لجنة انتخابية في كفر الشيخ

انتظمت العملية الانتخابية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عقب فتح اللجان وعملية التصويت في أول يوم من جولة الإعادة من الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025.

وطبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات جرى فتح باب التصويت في الموعد المحدد وسط تأمين شامل من جانب قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، ضمن المحافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها جول الإعادة في انتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء 17 والخميس 18 ديسمبر 2025 لاختيار 10 نواب بنظام الفردي

انتخابات مجلس النواب 2025 كفر الشيخ العملية الانتخابية

