بالصور- انتظام التصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

انتظمت العملية الانتخابية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عقب فتح اللجان وعملية التصويت في أول يوم من جولة الإعادة من الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025.

وطبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات جرى فتح باب التصويت في الموعد المحدد وسط تأمين شامل من جانب قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، ضمن المحافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها جول الإعادة في انتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء 17 والخميس 18 ديسمبر 2025 لاختيار 10 نواب بنظام الفردي