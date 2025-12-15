يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة 2026 وهو تحت تحذير تأديبي، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة جمهورية أيرلندا خلال التصفيات.

مفجأة بخصوص مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC” فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر وضع عقوبة رونالد تحت المراقبة لمدة عام بسبب سجله الدولي النظيف في 225 مباراة، إذ تم إيقافه لمباراة واحدة، فيما ستطبق المباراتان المتبقيتان إذا ارتكب مخالفة أخرى خلال الاثنين عشر شهراً قبل المونديال.

وأشارت الهيئة إلى أن لجان الفيفا تمتلك صلاحية واسعة وفق المواد 25 و27 لإلغاء العقوبات أو تعليقها عند توافر الظروف المبررة مع النظر في نية اللاعب، سجله وهو ما أثار جدل محبي الساحرة المستديرة.

وبالنظر إلى التاريخ فإن الفيفا يتعامل مع العقوبات حسب كل حالة، على سبيل المثال السماح لوران كوسيلني بالمشاركة في كأس العالم 2014 رغم حادثة في الملحق التأهيلي، فيما اكتفى ماندزوكيتش بالإيقاف لمباراة واحدة، بينما اضطر آخرون مثل ماكوتو هاسيبي ومايك هانكه لاستكمال عقوباتهم في بداية البطولات.

فيما نجح واين روني قبل يورو 2012 في تقليص عقوبته والمشاركة في مباراتين قبل تسجيل هدف حاسم لإنجلترا.

وهذه القرارات لا تقتصر على الرجال فقط؛ ففي كأس العالم للسيدات 2023، خفض إيقاف لورين جيمس التي كان من المقرر لها ثلاث مباريات.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وذلك خلال الفترة من 13 يونيو 2016 حتى 19 يوليو من العام نفسه.