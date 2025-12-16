إعلان

الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عاما لارتكابه فظائع

كتب : مصراوي

12:57 ص 16/12/2025

روجر لومبالا

(أ ب)

قضت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، على الزعيم السابق لمتمردي الكونغو، روجر لومبالا، بالسجن 30 عاما لارتكابه فظائع قبل عقدين خلال حرب الكونغو الثانية، في حكم رحبت به منظمات حقوقية باعتباره خطوة تكسر الإفلات من العقاب المستمر منذ سنوات طويلة في الكونغو.

وأدانت محكمة جنائية بباريس لومبالا بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، ووصف محامي لومبالا، الذي منح عشرة أيام لتقديم طعن، الحكم بأنه مبالغ فيه.

وقاد لومبالا، البالغ من العمر 67 عاما، حركة "التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية الوطنية"، وهي جماعة متمردة مدعومة من أوغندا المجاورة، ومتهمة بارتكاب فظائع ضد المدنيين، خاصة استهداف أقليتي ناندي وبامبوتي العرقيتين في شرق الكونغو خلال عامي 2002 و2003.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، ارتكبت الجماعة أعمال تعذيب وإعدام واغتصاب وسخرة واستعباد جنسي واسعة النطاق.

روجر لومبالا سجن زعيم المتمردين

