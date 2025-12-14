أحالت النيابة الكلية بالقاهرة الجديدة، أوراق القضية المتهم بها البلوجر المعروف بـ"شاكر محظور" ومدير أعماله، بحيازة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة للنيابة الجزئية لاستكمال التحقيقات.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض الاستئناف المقدم من البلوجر "شاكر محظور" على قرار حبسه 45 يومًا في اتهامه بالتورط في غسل 100 مليون جنيه المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي ببث فيديوهات تخدش الحياء العام، مع استمرار حبسه.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، كشف وصول المبالغ المالية التي غسلها التيك توكر المعروف بـ"شاكر محظور" نحو 100 مليون جنيه.

وأوضحت الداخلية أن صانع المحتوى، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها لنشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع؛ بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات – تأسيس الشركات).

