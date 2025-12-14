ترامب: الحكومة السورية والرئيس الجديد قاتلوا إلى جانبنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 10 آخرين، كان مروعًا.

على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية

وأكد ترامب أن الهجوم يحمل طابعًا معاديًا للسامية، مشددًا على خطورته وتداعياته، قائلاً: "ما حدث في أستراليا اليوم كان مروعًا".

وفي سياق آخر، شدد ترامب على أن القوات الأمريكية ستلحق أضرارًا بالغة بمنفذي الهجوم الذي استهدف قواتها في سوريا وأسفر عن مقتل 3 أمريكيين.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الهجوم في سوريا نفذه تنظيم الدولة، وليس الحكومة السورية.

وأشار ترامب إلى أن الحكومة السورية والرئيس الجديد قاتلوا إلى جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار بلاده في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتها.