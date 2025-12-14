إعلان

ترامب: الحكومة السورية والرئيس الجديد قاتلوا إلى جانبنا

كتب-عبدالله محمود:

09:42 م 14/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 10 آخرين، كان مروعًا.

على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية

وأكد ترامب أن الهجوم يحمل طابعًا معاديًا للسامية، مشددًا على خطورته وتداعياته، قائلاً: "ما حدث في أستراليا اليوم كان مروعًا".

وفي سياق آخر، شدد ترامب على أن القوات الأمريكية ستلحق أضرارًا بالغة بمنفذي الهجوم الذي استهدف قواتها في سوريا وأسفر عن مقتل 3 أمريكيين.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الهجوم في سوريا نفذه تنظيم الدولة، وليس الحكومة السورية.

وأشار ترامب إلى أن الحكومة السورية والرئيس الجديد قاتلوا إلى جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار بلاده في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي حادث شاطئ بوندي مدينة سيدني أستراليا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة