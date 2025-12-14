"هل كان ثمنًا لصمتك؟".. هجوم متبادل بين ريو فيرديناند وجيمي كاراجر بسبب

"ثان أعلى اللاعبين تقييمًا".. ماذا قدم محمد صلاح في ليلته التاريخية مع

رسالة إيجابية من أرني سلوت لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

كشف إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن موقفه من توجيه النصائح للاعب حامد حمدان سواء بالانضمام للأهلي أو الزمالك.

وقال أبو جزر، في تصريحات لقناة النهاردة، مساء السبت، إنه ينصح دائمًا اللاعبين بما يصب في مصلحتهم، ويطالبهم بالتفكير بهدوء.

وأضاف مدرب منتخب فلسطين:"نسمع الكثير من الأقاويل عن حامد حمدان والقرار الأول والأخير له وأعتقد أنه في اللمسات الأخيرة لحسم مستقبله".

وأتم أبو جزر التصريحات بالتشديد على ثقته في اختيار حامد حمدان القرار الصحيح في الوقت المناسب له.

حامد حمدان المحترف بصفوف بتروجت كان قد تألق مع منتخب فلسطين خلال النسخة الجارية من بطولة كأس العرب قبل أن يودعوا المنافسات من دور ربع النهائي بالخسارة أمام نظيرهم السعودي.

اقرأ أيضًا:

قناة الرياضية السعودية تكشف موعد زيارة محمد صلاح إلى جدة

"ثان أعلى اللاعبين تقييمًا".. ماذا قدم محمد صلاح في ليلته التاريخية مع ليفربول أمام برايتون؟