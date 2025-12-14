"سلامة الغذاء" تحسم جدل إعادة تدوير زيوت المطاعم وتحويلها لـ"زبدة"

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بيانًا بشأن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم إمكانية إعادة تدوير الزيوت المستعملة الناتجة عن المصانع الغذائية أو محلات قلي الطعام وتحويلها إلى زبدة أو دهون صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقالت الهيئة إن "هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي أدلة علمية أو تحاليل مخبرية معتمدة، فهذه الزيوت المستعملة، خاصة زيوت القلي المتكرر، تتعرض أثناء الاستخدام لدرجات حرارة مرتفعة تؤدي إلى تحلل كيميائي يفقدها خواصها الطبيعية، مما يجعلها غير مقبولة شكلاً أو موضوعًا للاستهلاك".

وشددت الهيئة أن "المقاطع المتداولة بين فترة وأخرى، والتي تتضمن ادعاءات بعدم جودة وسلامة المنتجات الغذائية في الأسواق المصرية والتحذير من استهلاكها، تحتوي على معلومات غير صحيحة ولا تعكس الممارسات المعتمدة في البلاد".

وأكدت أن أنظمة الهيئة تمنع منعًا باتًا تداول أي نوع من المنتجات الغذائية التي قد تؤثر على صحة المواطن المصري، ولا تسمح بإدخال أي نوع من الزبد، سواء طبيعي أو نباتي أو خليط، إلى داخل البلاد إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والصحية.

وأشارت إلى أن الفرق التفتيشية في الهيئة تجري جولات رقابية دورية لمراقبة التزام المصانع والمخازن والنقاط البيعية باشتراطات سلامة الغذاء، لضمان صحة وسلامة المنتجات المنتجة، كما أن جميع شحنات الزبدة المستوردة تم الإفراج عنها من الموانئ المصرية بعد اجتيازها كافة التحاليل والاختبارات الحسية والكيميائية والميكروبيولوجية في المعامل الحكومية المعتمدة، بما يتوافق مع اللوائح الفنية الملزمة للهيئة.

وحذرت الهيئة المستهلكين من الاعتماد على المعلومات غير الموثقة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأهابت بجموع المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وقالت الهيئة إنها تواصل متابعة مصانع الإنتاج ومخازن المواد الغذائية والنقاط البيعية بشكل دوري ومستمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة أو منتجات مخالفة أو مضرة بصحة المستهلك، مؤكدة التزامها الدائم بالحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وتقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة عبر قنواتها الرسمية.

وفي حال وجود أي استفسارات أو الرغبة في تقديم شكاوى، يمكن التواصل مباشرة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء عبر القنوات الرسمية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال منظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، حيث يتم التعامل مع الشكاوى بجدية وفاعلية وفق الإجراءات المعتمدة، بحسب البيان.