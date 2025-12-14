مباريات الأمس
تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كريستال بالاس.. موقف مرموش

كتب : محمد عبد الهادي

03:23 م 14/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (6)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (5)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (3)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (2)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (4)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (5)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (6)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون (2)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء، بينما بدأ النجم الفرنسي ريان شرقي في التشكيل الرسمي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جوسكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليز، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز.

خط الوسط المهاجم: فيل فودين، ريان شرقي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

عمر مرموش، جيريمي دوكو، ناثان آكي، سافيو، جيمس ترافورد، ماركوس بيتينلي، ريان آيت نوري، عبد القادر خوسانوف، أوسكار بوب، ريكو لويس، موكاسا.

عمر مرموش مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي مانشستر سيتي وكريستال بالاس

