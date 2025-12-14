"معلومات الوزراء": توقعات أمريكية باستمرار هبوط أسعار النفط في 2026

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرَ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بشأن توقعات الطاقة قصيرة الأجل.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن التقرير نوه بارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار 2.8 مليون برميل يوميًّا خلال عام 2025، وبنحو 1.4 مليون برميل يوميًّا إضافية خلال عام 2026.

وأوضح التقرير أن كلًّا من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيانا، وكندا؛ تمثل الدول الرئيسية المحركة لنمو الإنتاج العالمي، حيث تُسهم مجتمعة بنسبة 75% من إجمالي النمو العالمي في عام 2025، وبنحو 67% في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن أمريكا الجنوبية شكَّلت المصدر الرئيسي لنمو الإنتاج العالمي من الوقود السائل خلال عام 2025، نتيجة بدء تشغيل سفن إنتاج بحرية جديدة في البرازيل وغيانا قبل المواعيد المحددة، إلى جانب استمرار تطوير مشروعات جديدة.

وتابع التقرير: وفي ما يتعلق بدول تحالف "أوبك بلس"، توقع التقرير ارتفاع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًّا في كل من عامَي 2025 و2026، في ضوء افتراضات تشير إلى زيادات إنتاجية متدرجة ومعتدلة، في إطار سعي التحالف للحد من تسارع تراكم المخزونات العالمية وما قد يترتب عليه من مزيد من الضغوط الهبوطية على الأسعار.

وأكد التقرير توقعه ارتفاع الطلب العالمي على الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميًّا خلال عام 2025، وبنحو 1.1 مليون برميل يوميًّا خلال عام 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بالدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح التقرير أن الطلب في دول المنظمة يُتوقع أن ينخفض بنحو 0.1 مليون برميل يوميًّا خلال عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع بالمقدار نفسه خلال عام 2026، بينما يتركز معظم نمو الطلب داخل قارة آسيا، حيث يُتوقع زيادة استهلاك الصين من الوقود السائل بنحو 250 ألف برميل يوميًّا في كل من عامَي 2025 و2026، إلى جانب زيادة متوقعة في استهلاك الهند بنحو 70 ألف برميل يوميًّا في 2025 و170 ألف برميل يوميًّا في 2026.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن استمرار نمو الإنتاج العالمي، بالتزامن مع الانخفاض الموسمي في الطلب خلال فصل الشتاء، سيؤدي إلى تسارع وتيرة تراكم المخزونات النفطية عالميًّا، بما يُبقي على الاتجاه العام لانخفاض الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 54 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2026، وأن يصل متوسطه السنوي إلى نحو 55 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، بزيادة قدرها 3 دولارات للبرميل مقارنةً بتوقعات تقرير أكتوبر 2025، مرجعًا ذلك إلى استمرار الصين في شراء النفط لأغراض التخزين الاستراتيجي، فضلًا عن التأثير المحتمل للعقوبات الأخيرة المفروضة على قطاع النفط الروسي على مستويات الإنتاج خلال عام 2026.