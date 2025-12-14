إعلان

رئيس وزراء أستراليا: سنخصص كل الموارد الممكنة لسلامة المواطنين اليهود

كتب : مصراوي

03:11 م 14/12/2025

رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز

وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز حادث إطلاق النار الذي استهدف تجمعًا يهودي على شاطئ بوندي في مدينة سيدني بـ"الإرهابي".

وهال ألبانيز، اليوم الأحد، إن هذا هجوم يستهدف الأستراليين اليهود في اليوم الأول من عيد "حانوكا"، مضيفًا "نقول لكل المواطنين اليهود سنخصص كل الموارد الممكنة للتأكد من سلامتهم".

وأكد أن الشرطة والأجهزة الأمنية في أستراليا تعمل على تحديد أي شخص مرتبط بهذا العمل "المشين"، معتبرًا أن هجوم بوندي "غير منطقي وإرهابي ويهدف إلى زرع الخوف. ونقف مع الجالية اليهودية".

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن أحد منفذي هجوم شاطئ بوندي كان معروفًا لدي الأجهزة الأمنية في البلاد لكنه لم يكن يشكل تهديدًا وشيكًا.

