أسدل الستار عن رباعي نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر، بتأهل السعودية، الأردن، المغرب، والإمارات.

وبهذا التأهل، تصدر منتخب السعودية قائمة المنتخبات الأكثر وصولا إلى نصف نهائي كأس العرب، بواقع 6 مرات، ويليه المنتخب العراقي الذي خسر من الأردن، في ربع النهائي.

وجاءت قائمة المنتخبات الأكثر وصولا إلى نصف نهائي كأس العرب، كالآتي:

1- السعودية - 6 مرات

2- العراق - 4 مرات

3- مصر - 3 مرات

4- سوريا - 3 مرات

5- المغرب - 3 مرات

6- قطر - 3 مرات

7- الأردن - 3 مرات

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب، بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1، فيما تأهل منتخب الإمارات بالفوز على الجزائر بركلات الترجيح، وفاز المنتخب المغربي على نظيره السوري بهدف نظيف.