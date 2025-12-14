مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

رغم الإقصاء المبكر.. منتخب مصر ضمن قائمة الأكثر وصولًا إلى نصف نهائي كأس العرب

كتب : هند عواد

09:00 ص 14/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (1)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (2)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (5)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (3)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (9)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (7)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (6)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (8)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (4)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (9)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (1)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (8)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (5)
  • عرض 15 صورة
    مصر ضد الأردن (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسدل الستار عن رباعي نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر، بتأهل السعودية، الأردن، المغرب، والإمارات.

وبهذا التأهل، تصدر منتخب السعودية قائمة المنتخبات الأكثر وصولا إلى نصف نهائي كأس العرب، بواقع 6 مرات، ويليه المنتخب العراقي الذي خسر من الأردن، في ربع النهائي.

وجاءت قائمة المنتخبات الأكثر وصولا إلى نصف نهائي كأس العرب، كالآتي:

1- السعودية - 6 مرات

2- العراق - 4 مرات

3- مصر - 3 مرات

4- سوريا - 3 مرات

5- المغرب - 3 مرات

6- قطر - 3 مرات

7- الأردن - 3 مرات

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب، بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1، فيما تأهل منتخب الإمارات بالفوز على الجزائر بركلات الترجيح، وفاز المنتخب المغربي على نظيره السوري بهدف نظيف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر والأردن منتخب مصر الثاني كأس العرب نصف نهائي كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق