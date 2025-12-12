مباريات الأمس
"بعد اكتمال المربع الذهبي".. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025

كتب - يوسف محمد:

11:58 م 12/12/2025
اختتمت اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا في قطر.

وأقيمت اليوم الجمعة، مباراتين الأولى جمعت بين منتخبي الأردن والعراق، انتهت لصالح الأردن، بهدف دون مقابل، والمباراة الثانية بين الإمارات والجزائر وانتهت لصالح الإمارات بركلات الترجيح.

وعقب نهاية مباريات اليوم، يكون اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، إذ تأهل كل من: "المغرب، الأردن، السعودية والإمارات".

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

ومن المقرر إقامة مباريات نصف نهائي كأس العرب، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، حيث يلاقي منتخب المغرب نظيره الإماراتي، فيما يلاقي المنتخب الأردني نظيره السعودي.

وتقام مباراة المغرب أمام الإمارات، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "البيت".

وفي المقابل، تقام مباراة منتخب الأردن أمام السعودية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من اليوم ذاته، على ستاد "خليفة الدولي".

كأس العرب بطولة كأس العرب مواعيد نصف نهائي كأس العرب منتخب الأردن منتخب المغرب

