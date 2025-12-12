بعد تألقه في كأس العرب.. ماذا قدم عدي الدباغ مع منتخب فلسطين؟

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا، عن الهدية الخاصة التى حصل عليها من لاعبه السابق سكوت مكتوميناي، وذلك عقب المواجهة التى جمعتهما في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز فريقه على نابولي الإيطالي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الحقيبة لي فهي تحتوي على قميص مكتوميناي".

وأضاف مبتسماً:"أنا من وضعته في التشكيل وأجلست بول بوجبا على الدكة لأجله في مانشستر يونايتد أقل ما يمكن أن يقدمه لي هو قميصه".

وتابع مورينيو: "كان حزيناً لأنه خسر أمامي لكن هذا هو سكوت هذه هي طبيعة اللاعبين الكبار، تحدث معي لخمس دقائق فقط، لأنه كان متعكر المزاج".

وأتم حديثه قائلاً:"هو سعيد للغاية في نابولي ويعيش فترة ممتازة وعلاقتنا قوية، وسيتذكرني حتى عندما يبلغ السبعين".

ويعتبر مورينيو هو من منح مكتوميناي أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا خلال فترة قيادته لمانشستر يونايتد، وذلك في مباراة للصدفة أيضاً جمعتهما مع بنفيكا عام 2017.

وشارك مكتوميناي في 31 مباراة مع اليونايتد بين 2016 و2018، ويعيش حالياً فترة تألق مع نابولي منذ انتقاله من مانشستر يونايتد في بداية موسم 2024-2025.

ونجح في التتويج رفقة السماوي بلقب السكوديتو الرابع للنادي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بنهاية الموسم.