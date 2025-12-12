مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"سيتذكرني وهو في سن السبعين".. هدية خاصة لجوزيه مورينيو من لاعبه المفضل.. ما هي؟

كتب : نهي خورشيد

01:53 ص 12/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو (3)
  • عرض 13 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وجوزيه مورينيو (2)
  • عرض 13 صورة
    اعتداء جوزيه مورينيو على مدرب جالطة سراي أوكان بوروك (4)_10
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو (1)
  • عرض 13 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وجوزيه مورينيو (1)
  • عرض 13 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وجوزيه مورينيو (4)
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو مدرب روما الأسبق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا، عن الهدية الخاصة التى حصل عليها من لاعبه السابق سكوت مكتوميناي، وذلك عقب المواجهة التى جمعتهما في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز فريقه على نابولي الإيطالي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الحقيبة لي فهي تحتوي على قميص مكتوميناي".

وأضاف مبتسماً:"أنا من وضعته في التشكيل وأجلست بول بوجبا على الدكة لأجله في مانشستر يونايتد أقل ما يمكن أن يقدمه لي هو قميصه".

وتابع مورينيو: "كان حزيناً لأنه خسر أمامي لكن هذا هو سكوت هذه هي طبيعة اللاعبين الكبار، تحدث معي لخمس دقائق فقط، لأنه كان متعكر المزاج".

وأتم حديثه قائلاً:"هو سعيد للغاية في نابولي ويعيش فترة ممتازة وعلاقتنا قوية، وسيتذكرني حتى عندما يبلغ السبعين".

ويعتبر مورينيو هو من منح مكتوميناي أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا خلال فترة قيادته لمانشستر يونايتد، وذلك في مباراة للصدفة أيضاً جمعتهما مع بنفيكا عام 2017.

وشارك مكتوميناي في 31 مباراة مع اليونايتد بين 2016 و2018، ويعيش حالياً فترة تألق مع نابولي منذ انتقاله من مانشستر يونايتد في بداية موسم 2024-2025.

ونجح في التتويج رفقة السماوي بلقب السكوديتو الرابع للنادي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بنهاية الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه مورينيو مورينيو سكوت مكتوميناي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟