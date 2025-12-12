الأهلي ضد بيراميدز.. مواجهات الجولة الـ12 في الدوري المصري للسيدات

نادين غازي تصنع التاريخ.. أول مصرية تسجل في القمة

أول محترفة في إنجلترا.. من هي الفتاة المصرية التي شاركت في وثائقي صلاح؟

تنطلق الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم الجمعة، وتشهد مباراة قوية بين الأهلي وبيراميدز.

ويدخل الأهلي الجولة بمعنويات مرتفعة بعدما حسم القمة، وفاز على الزمالك، بنتيجة 5-0 في الجولة الماضية.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ12 كالآتي:

وادي دجلة – رع: في الثانية والنصف ظهر اليوم

إنبي – البنك الأهلي: في الثانية والنصف ظهر اليوم

بيراميدز – الأهلي: في الثانية والنصف ظهر اليوم

SAK - المقاولون العرب: في الثانية والنصف ظهر اليوم

الطيران – زد: في الثانية والنصف ظهر اليوم

مسار – بالم هيلز: في الثانية والنصف ظهر غدا السبت

مودرن سبورت – اتحاد بسيون: في الثانية والنصف ظهر اليوم

اقرأ أيضًا:

قادم لعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان.. بنتايج يخطر الزمالك بشروط عودته



ماذا يحتاج الأهلي لانتزاع صدارة الدوري المصري للسيدات؟



