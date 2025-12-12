بعد تألقه في كأس العرب.. ماذا قدم عدي الدباغ مع منتخب فلسطين؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي، إنه يتمنى مواجهة نظيره بيراميدز في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح إنريكي في تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس" مساء أمس الخميس، أنه يفضل مواجهة بيراميدز عن مواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي بعد المستويات التي قدمها في كأس العالم للأندية.

وأشار مدرب باريس سان جيرمان إلى أنه لا يعرف بيراميدز جيدًا ولكنه ألمح في الوقت ذاته إلى أن بيراميدز بإمكانه الفوز بالمباراة أمامهم.

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته بالتنويه إلى أن فلامنجو يضم لاعبين مميزين ولديهم خبرة واسعة ومدرب وصفه بالرائع لذا يفضل على المستوى الشخصي مواجهة بيراميدز.

وينتظر فريق باريس سان جيرمان في النهائي الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو في دور نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو

بيراميدز يلتقي نظيره فلامنجو عند السابعة من مساء يوم غد السبت في دور نصف النهائي.

