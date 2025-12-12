انقسام داخل غرفة ملابس ليفربول بسبب أزمة صلاح وسلوت

ليس سلوت وحده.. المتسببون في استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان

تشهد غرفة ملابس ليفربول، انقساما بسبب الأزمة التي نشبت بين الدولي المصري محمد صلاح وأرني سلوت مدرب الفريق.

وكان صلاح انتقد سلوت، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء، وقال عقب مباراة ليدز يونايتد: "علاقتي مع سلوت مكسورة تماما، وشخص ما لا يريدني هنا، أشعر بأنهم رموني تحت الحافلة".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن هناك انقسامات داخل غرفة ملابس ليفربول، كما أن أرني سلوت يحظى بدعم من إدارة النادي".

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من اللاعبين، مثل كورتيس جونز وأليسون ودومينيك سوبوسلاي، أعربوا عن احترامهم للمدرب.

وأصافت الصحيفة: "تحدث الكثيرون من اللاعبين عن قدرة سلوت على استخراج أفضل ما لدى الفريق، وقد تجلى ذلك بوضوح في ملعب سان سيرو يوم الثلاثاء بالفوز على إنتر ميلان".

اقرأ أيضًا:

قادم لعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان.. بنتايج يخطر الزمالك بشروط عودته



ماذا يحتاج الأهلي لانتزاع صدارة الدوري المصري للسيدات؟



