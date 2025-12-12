"اللاعب يُفضل الإجازة عن المال".. مدرب الرياض يتحدث عن تجربته في الدوري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أٌقيمت مساء يوم أمس الخميس منافسات اليوم الأول لدور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العرب.

نتائج مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025

منتخب المغرب حصد أولى بطاقات دور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره السوري بهدف نظيف فيما حصد المنتخب السعودي البطاقة الثانية بالفوز على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف.

1) الوقت الإضافي

استمرت مباراة واحدة لشوطين إضافيين وهي مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني التي انتهت في وقتها الأصلي بهدف لكل منتخب.

ونجح الأخضر السعودي خلال الشوط الثاني في تسجيل الهدف الثاني وخطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.

2) سالم الدوسري الأكثر صناعة للأهداف

توّهج قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري خلال مباراة منتخب فلسطين وصنع هدفي فريقه خلال اللقاء ليرفع رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة كأكثر لاعبي البطولة صناعة للأهداف.

3) ظهور للاعبي الدوري المصري

وليد أزارو لاعب الأهلي السابق سجل هدف منتخب المغرب في مرمى منتخب سوريا، فيما سجل لاعب الزمالك الحالي عدي الدباغ هدف منتخب فلسطين في مرمى منتخب السعودي.

4) توّهج للمجموعة الثانية

حصد منتخبا المجموعة الثانية المغرب (المتصدر) و السعودية (الوصيف) بطاقتا نصف النهائي على حساب منتخبي المجموعة الأولى فلسطين (المتصدر) و سوريا (الوصيف).

