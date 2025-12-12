مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"ظهور للأهلي والزمالك".. 4 حقائق من اليوم الأول لربع نهائي كأس العرب

كتب : مصطفى الجريتلي

06:49 ص 12/12/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    المغرب وسوريا (3)
  • عرض 23 صورة
    المغرب وسوريا (1)
  • عرض 23 صورة
    المغرب وسوريا
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (23) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (14) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (16) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (15) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (22) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (21) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (19) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (18) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (17) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (9) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أٌقيمت مساء يوم أمس الخميس منافسات اليوم الأول لدور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العرب.

نتائج مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025

منتخب المغرب حصد أولى بطاقات دور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره السوري بهدف نظيف فيما حصد المنتخب السعودي البطاقة الثانية بالفوز على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف.

1) الوقت الإضافي

استمرت مباراة واحدة لشوطين إضافيين وهي مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني التي انتهت في وقتها الأصلي بهدف لكل منتخب.

ونجح الأخضر السعودي خلال الشوط الثاني في تسجيل الهدف الثاني وخطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.

2) سالم الدوسري الأكثر صناعة للأهداف

توّهج قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري خلال مباراة منتخب فلسطين وصنع هدفي فريقه خلال اللقاء ليرفع رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة كأكثر لاعبي البطولة صناعة للأهداف.

3) ظهور للاعبي الدوري المصري

وليد أزارو لاعب الأهلي السابق سجل هدف منتخب المغرب في مرمى منتخب سوريا، فيما سجل لاعب الزمالك الحالي عدي الدباغ هدف منتخب فلسطين في مرمى منتخب السعودي.

4) توّهج للمجموعة الثانية

حصد منتخبا المجموعة الثانية المغرب (المتصدر) و السعودية (الوصيف) بطاقتا نصف النهائي على حساب منتخبي المجموعة الأولى فلسطين (المتصدر) و سوريا (الوصيف).

اقرأ أيضًا:

3 أهداف لياس توروب خلال مباراة إنبي

"اللاعب يُفضل الإجازة عن المال".. مدرب الرياض يتحدث عن تجربته في الدوري السعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة مباراة فلسطين والسعودية نتيجة مباراة المغرب وسوريا كأس العرب منتخب فلسطين منتخب سوريا عدي الدباغ وليد أزارو مباريات كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟