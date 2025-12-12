مأساة انفجار ماسورة غاز بإمبابة.. ماذا حدث في مدينة العمال؟

في درب "سعد زغلول" الذي لا يهدأ من ضجيج الباعة، توقفت الحياة فجأة، حين دوى انفجار قوى هز حي إمبابة بأثره، ألسنة اللهب وشدة رائحة الغاز طاردا سكان "مدينة العمال" من النوافذ، جراء تسريب غاز داخل شقة في عقار سكني قديم، انتهت بكارثة مفجعة.

الارتطام القوي الذي عّل في مدينة العمال السابعة مساءًا، وصل صداه أزقة حي إمبابة الشعبي، أصيب على إثره قاطني العقارات بالذهول، البعض في همه ترك مسكنه من خوفًا من المجهول بينما آخرين واجهوا ألسنة اللهب والغاز الذين حالا دون سيطرة من الاختناق.

داخل شارع سعد زغلول الذي يكاد تسده أكوام الركام جراء الانفجار، كانت المأساة حاضرة أمام الجميع، فرق الإنقاذ تبحث بين أطلال طابقي العقار المنكوبين عن ناجين، رحلة بحث دامت نحو 30 دقيقة سطرها رجال الإنقاذ البري أنتهت بإخماد النيران التي طالت العقار المكون من أربعة طوابق وألحقت خسائر جسيمة بعدد من الشقق السكنية والعقارات المجاورة فضلاً عن طابقين حولهما الانفجار إلى أكوام متناثرة من الركام.

صدى الانفجار، استدعى متابعة ميدانية من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، و اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية، وقيادات الأمن والحماية المدنية بالجيزة، تحسبًُا لتفاقم الأمور خاصة أن المنطقة التي دوى فيها الانفجار بعد فصل التيار الكهربي والغاز وإخلاء العقارات المجاورة بالكامل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة السكان، لحين الانتهاء من الفحص الإنشائي الشامل لحالة العقار والعقارات المجاورة.

اللجنة الهندسية التي عاينت العقار المتهالك بعد إخلاء قاطنيه، أوصت بضرورة تخفيف الأحمال بعد الانفجار القوي الذي دوى داخل الطابقين العلويين ( الثالث والرابع)، ما تسبب في وفاة شخص ونجاة 4 آخرين عقب انهيار الطابقين على السكان دون أي سابق إنذار.

قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا حول العقار المتهالك، لحين الانتهاء من الفحص الانشائى الشامل لحالة المنزل والعقارات المجاورة، ومعاينة النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث وحصر الأضرار التي لحقت السكان جراء الانفجار.

مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق واسع وثق حادث الانفجار المؤلم الذي وقع في شارع سعد زغلول بحي إمبابة حال سير 3 مواطنين في الشارع على إثره لقي مواطن حتفه بينما أصيب 4 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.