5 علامات تنذر بضرورة التوقف عن شرب القهوة يوميًا

تُعد القهوة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ويرتبط بها الكثيرون بشكل يومي للحصول على الطاقة والتركيز، لكن رغم فوائدها، قد يتحول الإفراط في تناولها إلى عبء على الجسم، الذي يبدأ بإرسال إشارات واضحة تدعو إلى التوقف أو على الأقل تقليل الجرعة اليومية.

إليك 5 علامات خطيرة تؤكد أنك بحاجة لمراجعة علاقتك بالقهوة فورًا، وفقًا لما جاء في صحيفة،healthline.

1- اضطرابات النوم

يؤكد خبراء الصحة أن تناول القهوة بشكل يومي وبكميات كبيرة قد يؤدي إلى:

- صعوبة في النوم

- نوم متقطع

- أرق مزمن

وذلك بسبب ارتفاع مستوى الكافيين الذي يبقى في الدم لساعات طويلة، ما يعطل الساعة البيولوجية للجسم.

إذا كنت تجد صعوبة في النوم ليلًا، فالقهوة قد تكون السبب المباشر.

2- تسارع ضربات القلب

من أبرز العلامات التي تستدعي التوقف عن القهوة هو ملاحظة:

- خفقان

- عدم انتظام ضربات القلب

- شعور مفاجئ بالقلق

فالكافيين يتسبب في زيادة إفراز الأدرينالين، وهو ما يرهق القلب على المدى الطويل.

3- اضطرابات الجهاز الهضمي

يرتبط الإفراط في القهوة بزيادة حموضة المعدة، وقد يؤدي إلى:

- ارتجاع مريئي

- حرقة المعدة

- تقلصات أو اضطرابات هضمية

كما تؤدي القهوة إلى زيادة حركة الأمعاء بشكل مبالغ فيه عند بعض الأشخاص.

4- القلق والتوتر المستمر

الكافيين يحفز الجهاز العصبي بشكل قد يتحول من طاقة إيجابية إلى توتر زائد.

ومن العلامات التي تشير إلى الإفراط:

- عصبية بدون سبب

- قلق زائد

- عدم القدرة على الاسترخاء

- شعور عام بالضغط

الدراسات تؤكد أن الكافيين الزائد يرفع هرمون التوتر الكورتيزول بشكل ملحوظ.

5- الاعتماد الجسدي

الإشارة الأكثر وضوحًا على ضرورة التوقف المؤقت هي:

- صداع عند عدم شرب القهوة

- خمول شديد

- ضعف التركيز

القهوة مشروب محبوب وذو فوائد عديدة، لكن الاستماع لإشارات الجسد أمر بالغ الأهمية، فظهور أي من العلامات السابقة يعني أن الجسم يحتاج فترة راحة لإعادة توازنه.