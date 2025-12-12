ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية على جيرانه في مشاجرة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو يحمل سلاحًا آليًا ويطلق أعيرة نارية تجاه أحد جيرانه، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مرور دراجة نارية، وذلك بمنطقة السويقة بقرية الدرب التابعة لمركز نجع حمادي.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين، رصدتها كاميرات المراقبة التي أظهرت أحد المتهمين ممسكًا بسلاح آلي خلال المشاجرة. وعلى الفور كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم «أ.س»، الذي ظهر في الفيديو وهو يطلق الأعيرة النارية دون وقوع إصابات.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.