أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، اليوم الخميس، بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الهيئة"، بحسب بيانها، الجمعة، إن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحرى، حيث يصاحبها يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

وأوضحت "الأرصاد"، أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار.