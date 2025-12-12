"لا يناسبنا".. رئيس نادي بالدوري السعودي يتحدث عن التعاقد مع محمد صلاح

في الوقت الذي تحاصر فيه الأزمات النجم المصري محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد، تلقى قائد المنتخب المصري صدمة غير متوقعة من الملاعب السعودية، وتحديدا من مالك نادي الخلود، الذي أطلق تصريحات نارية شكك فيها في جدوى التعاقد مع "الفرعون" المصري.

ويعيش صلاح أصعب فتراته مع ليفربول، حيث بات مستقبله على المحك بعد مقابلة مثيرة للجدل كشفت عن انهيار علاقته بالمدرب الهولندي أرني سلوت.

وتأزم الموقف بعد جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في تعادل فريقه (3-3) أمام ليدز يونايتد، قبل أن يتم استبعاده نهائيا من قائمة الفريق التي سافرت لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

هجوم سعودي مفاجئ

ورغم التقارير التي تؤكد رغبة أندية سعودية كبرى مثل الهلال، نيوم، والقادسية في الحصول على خدمات صلاح، خرج بن هاربورغ، مالك نادي الخلود، ليغرد خارج السرب بتصريحات صادمة خلال "قمة كرة القدم العالمية" بالرياض.

وقال هاربورغ: "محمد صلاح لا يناسب الدوري السعودي حاليا، لقد قدم أداءً مخيباً للآمال بشكل كبير منذ توقيعه عقده الأخير مع ليفربول رغم تقاضيه مبالغ ضخمة".

وأضاف مالك الخلود مفسرا وجهة نظره: "هناك انطباع عام بأن صلاح طُلب منه القدوم سابقاً لكنه رفضنا، والمسؤولون هنا لا يحبون أن يتم رفضهم، ومع ذلك قد يعودون لطلبه مجددا، لكنني ألمس تخوفا حتى بين الجماهير بشأن هذه الصفقة".

تفضيل فينيسيوس على صلاح

ولم يكتفِ هاربورغ بانتقاد مستوى صلاح الحالي، بل وضع مقارنة صريحة مع نجوم آخرين، قائلا: "أنا متأكد أن البعض يحب نجومية صلاح، لكنني أرى أنه لا يناسبنا، لو كان الخيار بينه وبين فينيسيوس جونيور، لاخترت فينيسيوس بلا تردد".

واختتم تصريحاته برسالة واضحة حول استراتيجية التعاقدات: "فينيسيوس يمكنه أن يزدهر هنا، وهذه البيئة مناسبة له، آمل أن نركز على ضم نجوم الجيل القادم الذين يبلغون من العمر 25 عاماً، بدلاً من ملاحقة لاعبين مثل صلاح ستكون السعودية محطتهم الأخيرة في الملاعب".