ننشر الحصر العددي لانتخابات النواب 2025 للدائرة الثالثة بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار عادل فوزي، الحصر العددي للدائرة الثالثة التي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، وهي الدائرة التي سبق صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان نتيجتها وإعادتها.

- وجاء الحصر العددي المعلن كالتالي:

إجمالي المقيدين بالدائرة: 667,149 ناخبًا

عدد الحاضرين: 140,677 ناخبًا

الأصوات الباطلة: 8,692 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 131,985 صوتًا

- أصوات المرشحين:

طه عبدالتواب عبدالجليل (مستقبل وطن): 60,460 صوتًا

حمادة محمد سليمان عودة "حمادة سليمان" (النور): 53,447 صوتًا

منجود محمد عبدالقوي "منجود الهواري" (حماة الوطن): 25,004 صوتًا

حازم فايد عبدالله: 30,523 صوتًا

حمد محمود حمد عبدالقادر "حمد دكم": 28,461 صوتًا

طاهر عبدالعليم زكريا: 24,439 صوتًا

ربيع محمد كمال: 28,423 صوتًا

محمد ثابت عبدالمجيد الجمال: 17,686 صوتًا

أحمد مصطفى عبدالواحد: 21,002 صوتًا

محمد فرغلي شعبان: 11,695 صوتًا

سيف الدين أحمد سعيد ضاوي: 12,567 صوتًا

محسن أحمد عبدالحميد حسن "محسن أبو سمنة": 16,633 صوتًا

سمر موسى محمد موسى: 8,320 صوتًا

عبيد عبدالـقوي عبيد: 7,465 صوتًا

شريف علي محمد محجوب: 12,931 صوتًا

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن هذه النتائج تمثل حصرًا عدديًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بإعلان النتائج الرسمية عقب المراجعة الكاملة لمحاضر اللجان العامة والفرعية.